Только 4 из 10 калининградцев поддерживают идею увеличить выходные на майские праздники

Только 4 из 10 калининградцев (42%) поддерживают идею сокращения новогодних праздников и увеличения майских.

Таков результат опроса, организованного сервисом SuperJob.

При этом 44% высказались категорически против инициативы.

«Уровень поддержки законопроекта растет с увеличением возраста опрошенных: 31% среди горожан до 34 лет и 46% среди тех, кто старше 45 лет», - говорится в исследовании.

Опрос проводился с 5 по 10 апреля.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает увеличение выходных дней на майские праздники за счет сокращения новогодних каникул.