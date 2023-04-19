Мать утопила ребенка и спрятала тело в пакет: подробности жуткого убийства новорожденной девочки в Калининграде

В региональном СК рассказали подробности жуткого убийства новорожденной девочки в Калининграде. Тело, напомним, нашли на территории городского СНТ. Мать малышки – 30-летняя жительница Черняховска.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, женщина в заброшенном доме на территории садового некоммерческого товарищества в Калининграде самостоятельно, без обращения за медицинской помощью родила девочку.

«Сразу же после родов женщина утопила ребенка в емкости с водой, после чего положила тело в полиэтиленовый пакет, отнесла на соседний заброшенный участок, где спрятала под обрезанными ветками деревьев», - таковы подробности преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.