Калининградку будут судить за ДТП с мотоциклистом

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Калининградка, ставшая виновницей ДТП, в котором тяжкие травмы получил мотоциклист, стала фигуранткой уголовного дела – женщине грозит срок до двух лет.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщается, что еще в июне 2022 года авария случилась у перекрестка улиц Карамзина и О. Кошевого.

Тогда 40-летняя местная жительница на «Ауди» при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке врезалась в мотоцикл «Ямаха». В результате ДТП 51-летний мотоциклист, который ехал по главной дороге, серьезно пострадал.