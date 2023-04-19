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НовостиПолитика19 апреля 2023 12:49

В Калининграде первая группа призывников отправлена на военную службу

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

Первая отправка призывников из комиссариатов региона для прохождения военной службы прошла на областном сборном пункте. Более 30 ребят направлены в соединения и части Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба флота, призывники получили все необходимое, прошли все обязательные процедуры медицинского освидетельствования и т.п.

Отмечается, что, как и в прошлую призывную кампанию, распределение к местам службы проходит по территориальному признаку.

Напомним, в рамках весеннего призыва этого года из Калининградской области призовут на военную службу более 1000 человек. Они будут служить на кораблях и береговых частях Балтфлота.