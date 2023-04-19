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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 13:43

На эстакадном мосту столкнулись «Ниссан» и рейсовый автобус

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

В Калининграде на эстакадном мосту случилось ДТП с участием пассажирского автобуса. Он столкнулся с легковым автомобилем «Ниссан». Фото очевидцев выложено в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Как рассказал один из очевидцев, водитель «Ниссана» не справился с управлением.

По неподтвержденной информации от очевидца, мужчина обгонял городской автобус № 27 и врезался в автобус маршрута 105 Калининград – Светлый.

По предварительной информации, один из пассажиров автобуса получил травму руки.

Официальных комментариев от ГИБДД не поступало.