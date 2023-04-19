В Калининградском филиале Третьяковской галереи начались внутренние отделочные работы

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде на Октябрьском острове продолжается масштабная стройка. В будущем музее – филиале Третьяковской галереи уже ведутся внутренние отделочные работы, в Балтийской высшей школе музыкального и театрального искусств монтируется система вентиляции и устраиваются перегородки.

Также, как сообщает пресс-служба областного правительства, на строительной площадке филиала Большого театра продолжается возведение несущего монолитного каркаса здания, который уже готов на 65%.

Отмечается, что строительные материалы были закуплены с временным запасом в три-четыре месяца и сейчас работа ведется с применением приобъектного склада, организованного на площадке.

В ближайшее время ожидается завоз сложных металлоконструкций из Московской области и начнется процесс монтажа выносной консоли филиала Большого театра.

На стройке трудится более тысячи человек.