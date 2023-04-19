В Калининграде на фасад дома напротив зоопарка установили горельефы

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде рабочие начали монтаж горельефов на фасад здания на проспекте Мира, 53-55.Скульптурные портреты были установлены в среду, 19 апреля, под эркерами (выходящая из плоскости фасада часть помещения).

Фотографии с места показал Фонд капремонта Калининградской области.

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Скульптором выступила Наталья Чепкасова, за дизайн отвечал Александр Юрицын.

Речь идет об изображении железнодорожника, инженера, колхозницы и моряка, которые «символизируют уважение перед подвигом наших земляков, занимавшихся восстановлением янтарного края в послевоенные годы».

Как отмечал ранее глава Фонда капремонта Олег Туркин, горельефы сделаны за счет субсидии правительства области.