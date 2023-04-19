В Калининградской области военные вертолетчики провели учебные полеты

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Над Калининградской областью, и в частности над Балтийским морем, учебно-тренировочные полеты провели летчики смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

Речь идет об учебно-тренировочных полетах, в рамках которых пилоты отработали огневое обеспечение подразделений армейского корпуса, уничтожение командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, поиск и уничтожение подводных лодок и т. д.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в плановых полетах морской авиации приняло участие около 20 экипажей вертолетов Ми-24 и Ми-8, Ка-27 и Ка-27ПС.