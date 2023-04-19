В мэрии определились с компанией, которая благоустроит Макс-Ашманн-парк

. Фото: мэрия Калининграда

Администрация Калининграда определила, кто будет заниматься обустройством коммуникаций и благоустройством Макс-Ашманн-парка. Как сообщает Дирекция ландшафтных парков города, за инженерные сети будет отвечать компания «Современные технические системы безопасности-сервис»: она должна проложить сети связи, наружного освещения и электроснабжения в течение 84 дней.

А вот благоустройством займется предприниматель Александр Скрендо. Задача – обустроить 4 входные группы (со стороны ул. Ефремова, Платова, Парковой аллеи, Армянской церкви), отремонтировать центральную аллею и дороги от входа со стороны Парковой аллеи, положить новое покрытие на тропинки в районе прудов и замостить брусчаткой тропинки в исторической зоне.

Работы должны завершиться в течение 6 месяцев.