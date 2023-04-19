Развернуло и отбросило на встречку: в полиции рассказали подробности ДТП на эстакадном мосту

Во время ДТП на эстакадном мосту в Калининграде автомобиль «Ниссан» развернуло и отбросило на встречку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД, публикуя видео момента столкновения с автобусом.

ДТП случилось 19 апреля в 13.25 на Ленинском проспекте.

Известно, что со стороны Южного вокзала в сторону гостиницы «Калининград» ехал автомобиль «Ниссан».

При перестроении автомобиль столкнулся с автобусом, движущимся в попутном направлении, после чего «Ниссан» развернуло и отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со вторым автобусом.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как отметили в полиции, сведения о наличии пострадавших выясняются и причины дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Движение на эстакадном мосту затруднено.