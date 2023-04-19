Житель Правдинского района похитил женщину и держал ее в сарае

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

В Правдинском районе будут судить 39-летнего мужчину, который обвиняется в 11 преступлениях, среди которых похищение человека и грабеж.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

11 февраля вечером мужчина угрожал знакомой женщине убийством, избил ее, связал и отвез в поселок Линево, где удерживал в хозяйственном сарае до утра следующего дня.

Выяснилось, что злоумышленник похитил у женщины деньги, документы и другое имущество, а также вымогал у нее 500 тыс. рублей. При этом он угрожал рассказать всем, что она якобы хранит наркотики и оружие.

Также отмечается, что 1 марта мужчина беспричинно устроил стрельбу в СНТ «Чайка» в Калининграде: произвел не менее 6 выстрелов по фасаду одного из жилых домов.

Более того, злоумышленник незаконно хранил фрагмент 400-граммовой тротиловой шашки и две противопехотные мины.