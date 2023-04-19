В Калининграде 26 апреля на полдня закроют для движения две улицы

В следующую среду, 26 апреля, прекращается движение транспорта по переулку Дмитрия Донского и ул. Кронштадтской. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с проведением торжественного мероприятия.

Отмечается, что 26 апреля:

с 6.30 до 12.00 будет прекращено движение и запрещена парковка транспорта по пер. Дмитрия Донского от ул. Дмитрия Донского до ул. Театральной;

с 6.00 до 15.00 - по ул. Кронштадтской от ул. Грекова до проспекта Мира.

Владельцам автомобилей рекомендуют освободить от автомобильного транспорта территорию закрытия движения.