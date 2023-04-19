В Музей Мирового океана передали огромный янтарный самородок

. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

Огромный янтарный самородок весом 1 кг 288 г, добытый в Приморском карьере в 2019 году, передали в Музей Мирового океана. Янтарь, названный «Океания», станет частью экспозиции Морского выставочного центра музея в Светлогорске, а после открытия комплекса «Планета Океан» переедет туда, в Калининград.

Как рассказали в пресс-службе янтарного комбината, янтарь отличается необычной трапециевидной формой. Поверхность его с одной стороны гладкая, с глубокой раковиной посередине, а с другой можно увидеть внушительный скол солнечных оттенков.

Отметим, ежегодно комбинат добывает порядка 500 тонн янтаря. При этом образцы весом более килограмма являются большой редкостью, в среднем их количество не превышает 20 штук в год.