В Калининградской области задержали очередных браконьеров, они выловили рыбы на 116,5 тыс. рублей

. Фото: Западно-балтийского управление Россрыболовства

На реке Дейме в районе Полесска задержали двух браконьеров, которые ловили рыбу сетями. Их улов составил 30 экземпляров судака, 14 лещей, 37 карасей, 3 плотвы и 3 линя.

Как сообщает пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления, рыбы потянули на 116 тысяч 650 рублей.

«Материалы дела об административном правонарушении переданы в отделение полиции для уголовно-правовой оценки и принятия решений», - отметили в пресс-службе.

Всего же в период с 13 по 19 апреля отделами госконтроля проведено 40 рейдов. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 82,5 тыс. рублей. Было арестовано 29 единиц запретных орудий лова, 3 транспортных средства, 152 кг рыбы.