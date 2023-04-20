Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию о творчестве Андрея Тарковского

В Калининград приедет профессор Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Евлампиев, который прочтет лекцию (12+) о творчестве Андрея Тарковского.

Как рассказали в областной научной библиотеке, где пройдет выступление гостя, на лекции рассмотрят фильмы Тарковского в контексте русской литературы XIX века.

Речь пойдет о картинах «Иваново детство», «Зеркало», «Солярис», «Сталкер», «Ностальгия» и др.

«В своих произведениях автор призывает нас вернуться к мистическим истокам жизни, преданным забвению современной технократической цивилизацией, и напоминает о той катастрофе, которая ожидает человечество, если оно не сумеет радикально перестроить свои отношения с бытием», - говорят в библиотеке.

Ведущим выступит Игорь Евлампиев, доктор философских наук, профессор кафедры русской философии и культуры Санкт-Петербургского государственного университета. Вход свободный, начало лекции в научной библиотеке 21 апреля в 18.30.

Справки по тел. 21-68-82.