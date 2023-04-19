В Калининградской области начнут делать операции по пересадке почек

В Калининградской области начнет развиваться новое направление – донорство и трансплантация органов. Об этом стало известно в среду, 19 апреля, во время встречи губернатора Антона Алиханова с представителями НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова.

Как рассказал в правительстве области руководитель Центра Шумакова академик РАН, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье, было подписано соглашение о сотрудничестве регионального минздрава и НМИЦ. Цель – организация донорства и трансплантации органов в Калининградской области.

Как отметили в Минздраве, в качестве стартового направления работы в областной больнице решено взять трансплантацию почки как наиболее распространенный вид трансплантаций во всем мире. Это позволит снизить нагрузку на диализные центры и уменьшить бюджетные расходы на такую процедуру для пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Калининградским специалистам предстоит пройти обучение.

- Эта тема для нас достаточно новая, что во многом связано с нашим географическим полуэксклавным положением: сейчас профильную помощь наши жители получают за пределами региона, – сказал Антон Алиханов.