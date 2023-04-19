Власти назвали места для организации платных парковок в центре Калининграда

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Власти Калининграда взялись за организацию «регулируемого парковочного пространства» в городе. В мэрии сообщили, что уже проведена ревизия городских земель, найдены места для первых четырех муниципальных платных парковок.

«Это городские территории, где сейчас стихийные парковки личного автотранспорта», - отметили в пресс-службе администрации.

Парковки появятся:

- на улице Озерова, заезд с Калязинской (42 парковочных места);

- на улице Пролетарской – Озерном проезде (46 парковочных мест);

- на улице Юношеской, в районе перекрестка с Гаражной (32 парковочных места);

- на улице Черняховского, за зданием областного ГИБДД (60 парковочных мест).

На каждой парковке установят шлагбаум, табло свободных мест, терминалы оплаты, фонари, велопарковки, парковки для туристических автобусов и самокатов, зарядные станции для электромобилей, камеры видеонаблюдения.

«Тарифы планируем сделать гибкими. Их пока еще разрабатывают. Обязательно будет система скидок и возможность бесплатной парковка для льготников», - сообщили в мэрии.

Внимание! В пятницу, 21 апреля, в 16:00 на площадке Центра развития «ГорПросвет» пройдет обсуждение проектов паркингов. Задавать свои вопросы можно уже сейчас.