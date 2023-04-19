На трассе Калининград – Черняховск временно меняется схема движения

Фото пресс-службы Упрдор «Северо-Запад».

На федеральной трассе А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров - граница с Литвой временно изменится схема движения транспорта.

«С 20 апреля 2023 года на 70-м километре трассы будет организован перепуск транспортных потоков на временную объездную дорогу. В границах участка работ скорость движения ограничена до 30 км/ч», - говорится в сообщении пресс-службы Упрдор «Северо-Запад».

Изменения схемы движения связано с началом капремонта водопропускной трубы.

На участке уже установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтированы сигнальные фонари.

Капремонт трубы планируется завершить в сентябре.