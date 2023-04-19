В Черняховске на месте 50-летней свалки могут организовать склон для велосипедистов

. Фото: Антон АЛИХАНОВ

В Черняховске работают на месте бывшей свалки мусора, которая функционировал более 50 лет. Рекультивацию полигона завершили в конце 2022, сейчас планируют посеять многолетние травы.

Как сообщил в Телеграм-канале губернатор Антон Алиханов, местные власти уже прорабатывают варианты дальнейшего использования этой площадки: как склон для велосипедистов или санная трасса.

Кроме того, по словам главы региона, продолжаются работы в Гусеве на свалке, действовавшей более 30 лет.

«Подрядчик приступил к устройству защитного противофильтрационного экрана. Это позволит избежать попадания атмосферных осадков в тело свалки. Благодаря рекультивации этих мусорных полигонов экологические условия и качество жизни улучшатся для около 65 тысяч жителей этих муниципалитетов», - отметил Антон Алиханов.