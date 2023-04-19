Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 апреля 2023 18:18

В Черняховске на месте 50-летней свалки могут организовать склон для велосипедистов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Антон АЛИХАНОВ

В Черняховске работают на месте бывшей свалки мусора, которая функционировал более 50 лет. Рекультивацию полигона завершили в конце 2022, сейчас планируют посеять многолетние травы.

Как сообщил в Телеграм-канале губернатор Антон Алиханов, местные власти уже прорабатывают варианты дальнейшего использования этой площадки: как склон для велосипедистов или санная трасса.

Кроме того, по словам главы региона, продолжаются работы в Гусеве на свалке, действовавшей более 30 лет.

«Подрядчик приступил к устройству защитного противофильтрационного экрана. Это позволит избежать попадания атмосферных осадков в тело свалки. Благодаря рекультивации этих мусорных полигонов экологические условия и качество жизни улучшатся для около 65 тысяч жителей этих муниципалитетов», - отметил Антон Алиханов.