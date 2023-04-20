В Калининградской области открылся хоккейный турнир имени Владислава Третьяка

. Фото: министерство спорта Калининградской области

В Калининграде открылся хоккейный турнир имени Владислава Третьяка. Его открыл сам президент Федерации хоккея России, трехкратный Олимпийский чемпион, девятикратный чемпион Европы и десятикратный чемпион мира.

- Уверен, что и в таких небольших и не зимних регионах, как Калининградская область, тоже могут вырасти и Овечкины, и Малкины, и Харламовы. Лед есть, тренеры есть, инвентарь есть, но самое главное на этом пути – желание и стремление, - сказал знаменитый хоккеист.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в турнире участвуют юные хоккеисты до 13 лет из разных регионов России, Белоруссии и Казахстана. Честь нашей области защищают вице-чемпионы первенства Северо-Западного федерального округа 2022-2023 «СКА-Светлогорец».

Матчи организованы на ледовой арене областной Дирекции спортсооружений в Калининграде (ул. Горького, 87) и на аналогичной площадке ФОКа «Светлогорский» (Светлогорск, ул. Яблоневая, 3).

Вход на трибуны для зрителей свободный, игры начинаются ежедневно с 10 утра.

На четверг, 20 апреля, у всех команд запланирован выходной и тренировочный день.

Финалы состоятся 23 апреля в Светлогорске, начиная с 14:00 и 17:00 за третье-четвертое и первое-второе места соответственно.