В Калининграде заядлые курильщики стали еще чаще прикладываться к сигаретам

В Калининграде каждый шестой курильщик признается, что стал дымить чаще. В курении сигарет признаются 23% калининградцев, причем не желает отказываться от сигарет каждый девятый.

Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, который провели с 13 по 19 апреля.

«Среднестатистический курильщик, который не собирается отказываться от этой привычки, выкуривает по 19 сигарет в сутки. Планирующие бросить курят меньше: в среднем по 10 сигарет», - говорится в сообщении исследователей.

При этом мужчины курят больше – по 13 сигарет в сутки (против 8 среди женщин).

Внимание! Курение вредит вашему здоровью!