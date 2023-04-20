В Калининграде Роспотребнадзор проведет опрос детей и родителей на тему школьного питания

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В Калининградской области приступили к организации проведения исследований – оценят питание школьников. Предполагается, что и дети, и их родители будут заполнять анкеты и отвечать на вопросы. Также в анкетировании примут участие руководители школ и операторы питания.

Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, для проведения анкетирования детей и их родителей определены 50 школ, в которых проводилось интервьюирование в 2022 году.

«Формируется 2 выборки. Первая включает детей возрастных групп: 7-8 лет (2 класс), 10-11 лет (5 класс) и 15-16 лет (10 класс). В этой выборке исследования будут проводиться впервые. Вторая выборка включает детей и их родителей из числа проходивших интервьюирование в 2021-2022 учебном году: 8-9 лет (3 класс), 11-12 лет (6 класс)», - отметили в ведомстве.

Планируется охватить исследованием более 2,5 тысяч обучающихся и их родителей, руководителей 50 школ согласно выборке и 14 организаций, оказывающих услуги общественного питания в данных общеобразовательных школах.

Результаты наблюдений за питанием и пищевым поведением обучающихся общеобразовательных организаций послужат базисом для совершенствования системы организации питания; разработки региональной программы профилактики ожирения у школьников, улучшения организации логистики питания и т.п.