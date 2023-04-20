Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт20 апреля 2023 7:20

Волейболистки «Локомотива» обыграли «Протон» во второй игре полуфинала Суперлиги

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Протон» из Саратова. Второй матч полуфинальной серии российской Суперлиги прошел 19 апреля в ск «Янтарный» в Калининграде и завершился с результатом 3:0.

Две первые партии были напряженными, но всякий раз «Локо» оказывался сильнее. В третьем сете калининградки проигрывали, но в итоге собрались и одержали победу.

Главный тренер «Локо» Константин Сиденко игру назвал тяжелой.

- Какое-то напряжение, «электричество» было. Первые две партии – молодцы, справились девчонки. И третью партию вытащили, хотя чуть проигрывали в концовке. Молодцы! Победа и есть победа! – сказал он после игры.

Следующая игра «Локомотива» с «Протоном» состоится в воскресенье, 23 апреля, в Саратове.