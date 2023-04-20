Калининград вошел в число популярных туристических направлений на майские праздники

Составлен топ-10 туристических направлений, которые популярны в период грядущих майских праздников. Лидируют по спросу направления Москва – Сочи, Москва – Калининград, Москва – Санкт-Петербург и Москва – Минеральные Воды.

Сервис Туту рассмотрел билеты с вылетами с период с 28 апреля по 10 мая.

У путешественников из Санкт-Петербурга, помимо Москвы и Казани, востребованы Сочи и Калининград.

Средний чек за билет по России находится на уровне 15 992 рублей туда-обратно. Отмечается, что если взять выходные между праздниками, то можно сэкономить на перелете, полететь 1–2 мая. «Можно взять билеты из Санкт-Петербурга в Калининград за 4–4,5 тыс. рублей в одну сторону», - говорится в исследовании.

Отели чаще всего бронируют на 2–3 ночи, в топе по спросу — Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград.

Интересно, что у самостоятельных авиапутешественников 85,7% спроса на майские праздники приходится на билеты по России, и только 14,3% – за рубеж.