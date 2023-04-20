На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 20 апреля

В Калининграде в четверг, 20 апреля, ожидается ряд отключений от электроснабжения. По данным «Россетей», до 18:00 света не будет по адресам:
ул. Аллея смелых 25, 27, 29-29а, 31, 31а, 8, 10-22, 20а, 24а-б, 24-36, 38а, 38-54
ул. Мукомольная 12а-б
пер. Парковый 3, 5, 4-8
ул. Ген. Толстикова 19, 21-23, 25-27, 29-33, 39-43, 47
ул. Автомобильная 21
ул. Л. Иванихиной 2б
ул. Киевская 121а-в, 125-129, 131-137, 141-145, 147-151, 153-157, 120, 122-124, 124а, 126-130, 130а
ул. Березовая 2 (школа № 39)
пл. Калинина 29-37
пр-кт Калинина 1-27, 29-33, 35, 2
пер. Калинина 2-10
ул. Ольштынская 2-22
ул. Л. Иванихиной 16
ул. Ген. Толстикова 49-55, 57-61, 67, 69-81, 75а, 81, 24
ул. Интернациональная 24
ул. Иртышская 1-5, 9, 13, 15, 15а, 17, 19-35, 35а, 39, 2-32, 32а, 34, 36, 38
ул. Летний проезд 10, 16, 36, 36а,
ул. Л. Иванихиной 7а
пр-кт Победы 101-127, 70, 72а, 72-78
ул. Харьковская 57-83, 22-30
пер. Ремонтный 9
ул. Спортивная 11, 2-6, 6а, 8-22, 26, 60К1-2, 60а
Светофор пр-кт Калинина- ул. Киевская – ул. Тополиная аллея
До 11:30 без электроснабжения:
ул. Ген. Галицкого 2-4, 4б
ул. Театральная 23-33, 363а-б
пр-кт Гвардейский 10
До 18:00 не будет света по адресам:
ул. Нахимова 5, 7, 4, 8, 10, 12, 18-1,
пер. Нахимова 3-11, 15, 12
ул. Чапаева 35, 14, 45, 34, 40
С 13:30 до 18:00 по адресам:
пер. Ломоносова 3, 5, 4, 6а, 16
ул. Ломоносова 3, 2
СТ «Портовик»
СТ «Дружба-3»
Марш. Борзова 97-99, 101, 105, 105а, 94, 100, 102, 104
Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано по адресам:
До 18:00 ул. Киевская 125а-в
До 12:00 ул. Полк Ефремова 2, 4, 4а, 6, 12
До 17:00 ул. Красная 23-27, 29а-35, 24, 26-28, 30-32, 34-36а, 38-40а,
До 15:00 света нет на:
ул. Островского 18-21
ул. Аллея Смелых 188а
До 17:00:
пр-кт Калинина 65-81, 4, 30
ул. Дзержинского 19, 35, 32.