На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 20 апреля

В Калининграде в четверг, 20 апреля, ожидается ряд отключений от электроснабжения. По данным «Россетей», до 18:00 света не будет по адресам:

ул. Аллея смелых 25, 27, 29-29а, 31, 31а, 8, 10-22, 20а, 24а-б, 24-36, 38а, 38-54

ул. Мукомольная 12а-б

пер. Парковый 3, 5, 4-8

ул. Ген. Толстикова 19, 21-23, 25-27, 29-33, 39-43, 47

ул. Автомобильная 21

ул. Л. Иванихиной 2б

ул. Киевская 121а-в, 125-129, 131-137, 141-145, 147-151, 153-157, 120, 122-124, 124а, 126-130, 130а

ул. Березовая 2 (школа № 39)

пл. Калинина 29-37

пр-кт Калинина 1-27, 29-33, 35, 2

пер. Калинина 2-10

ул. Ольштынская 2-22

ул. Л. Иванихиной 16

ул. Ген. Толстикова 49-55, 57-61, 67, 69-81, 75а, 81, 24

ул. Интернациональная 24

ул. Иртышская 1-5, 9, 13, 15, 15а, 17, 19-35, 35а, 39, 2-32, 32а, 34, 36, 38

ул. Летний проезд 10, 16, 36, 36а,

ул. Л. Иванихиной 7а

пр-кт Победы 101-127, 70, 72а, 72-78

ул. Харьковская 57-83, 22-30

пер. Ремонтный 9

ул. Спортивная 11, 2-6, 6а, 8-22, 26, 60К1-2, 60а

Светофор пр-кт Калинина- ул. Киевская – ул. Тополиная аллея

До 11:30 без электроснабжения:

ул. Ген. Галицкого 2-4, 4б

ул. Театральная 23-33, 363а-б

пр-кт Гвардейский 10

До 18:00 не будет света по адресам:

ул. Нахимова 5, 7, 4, 8, 10, 12, 18-1,

пер. Нахимова 3-11, 15, 12

ул. Чапаева 35, 14, 45, 34, 40

С 13:30 до 18:00 по адресам:

пер. Ломоносова 3, 5, 4, 6а, 16

ул. Ломоносова 3, 2

СТ «Портовик»

СТ «Дружба-3»

Марш. Борзова 97-99, 101, 105, 105а, 94, 100, 102, 104

Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано по адресам:

До 18:00 ул. Киевская 125а-в

До 12:00 ул. Полк Ефремова 2, 4, 4а, 6, 12

До 17:00 ул. Красная 23-27, 29а-35, 24, 26-28, 30-32, 34-36а, 38-40а,

До 15:00 света нет на:

ул. Островского 18-21

ул. Аллея Смелых 188а

До 17:00:

пр-кт Калинина 65-81, 4, 30

ул. Дзержинского 19, 35, 32.