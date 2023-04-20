Пассажиропоток аэропорта «Храброво» вырос на 10% на внутренних рейсах

. Фото: пресс-служба аэропорта "Храброво".

С начала года аэропорт «Храброво» обслужил 685 297 пассажиров, пассажиропоток вырос на 10,4% по сравнению с показателями 2022 года.

Если на внутренних направлениях он составил 674 521 человек (+10,7%), то на международных линиях снизился почти на 3 процента и составил 10 776 человек.

При этом, как сообщает пресс-служба «Храброво», только в марте на внутренних воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 24,3%.

Отмечается, что значительный рост показателей по пассажиропотоку обусловлен тем, что в марте 2022 г. значительно сократилось количество рейсов по внутренним направлениям, а все международные рейсы из аэропорта «Храброво» были отменены.