На улице Гагарина горит склад на территории пивзавода

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде на улице Гагарина горит складское одноэтажное здание из сэндвич-панелей. Очевидцы рассказывают о сильном задымлении. Столб едкого дыма виден издалека.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, в 10.40 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре. Склад размерами 60 х 20 метров горит по всей площади.

«Объявлен повышенный ранг сложности. В настоящий момент происходит тушение пожара», - отмечают в МЧС.

На месте работает 9 единиц техники и 47 человек личного состава.