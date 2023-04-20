Международный фестиваль «Калининград Сити Джаз» объявил первого участника – артистку из Грузии Меги Гогитидзе

Меги Гогитидзе. Фото: Предоставлено организаторами

Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз», который пройдет 4-6 августа в Центральном парке, объявил первого участника. Это грузинская певица Меги Гогитидзе.

«Фестиваль подтверждает свой международный статус. Меги Гогитидзе – уникальная певица из Грузии, вокалистка и автор песен, создавшая собственный неповторимый стиль. Меги удивительно смешивает разные жанры: джаз, электронику, этнику, рок, трип-хоп, местами она даже читает хип-хоп на грузинском», - рассказали в оргкомитете.

Музыку и тексты артистка пишет сама и иногда обращается к творчеству любимых поэтов (Иосиф Бродский, Анна Ахматова).

Отмечается, что в Калининграде Меги выступит с кубинскими музыкантами.