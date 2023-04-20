МегаФон на 20% ускорил мобильный интернет в новых жилых комплексах Калининграда

МегаФон построил дополнительную телекоммуникационную инфраструктуру в одном из самых многочисленных по населению районов Калининграда – Ленинградском. Аналитики компании отмечают, что в результате проведенных работ жители многоквартирных домов в районе улицы Аксакова смогли почувствовать увеличение скорости передачи данных в своих мобильных устройствах более, чем на 20%.

Построенные объекты связи позволили оптимально перераспределить трафик между базовыми станциями в районе - новое оборудование обеспечивает увеличенную емкость сети и высокие скорости мобильного интернета. Теперь абонентам компании как в жилых массивах, так и на территории важных социальных объектов доступны преимущества не только быстрого интернета, но и высокое качество звонков в VoLTE (Voice over LTE). Технология позволяет пользоваться мобильным интернетом параллельно с разговором по смартфону. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом.

«Абонентская статистика показывает, что в зоне активной застройки жилой инфраструктурой неизменно растет доля пользователей мобильного интернета и непрерывно увеличивается потребление data-трафика. Эти факторы обязывают нас развивать сеть, чтобы клиенты компании могли получать качественные услуги связи в любой локации и ситуации – на работе, дома, на отдыхе; в городской черте или за ее пределами», – комментирует Сергей Лихобабин, директор МегаФона в Калининграде.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Реклама. ПАО Мегафон