ГИБДД призывает не ехать по Гагарина, где горит склад пивзавода

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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
В Калининграде на улице Гагарина продолжают тушить серьезный пожар. Напомним, горит складское помещение на территории пивзавода.
Движение по ул. Гагарина в направлении ул. Литовский вал затруднено. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Сотрудники ГИБДД на месте обеспечивают безопасность дорожного движения и призывают водителей по возможности выбирать другие маршруты.
Между тем, на месте работает полиция – устанавливаются все обстоятельства возгорания на территории производственных складов.
Территория оцеплена. Тушение пожара продолжается.