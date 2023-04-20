В Калининграде движение по мосту на Киевской ограничат до 10 мая

. Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда рассказали о надвигающихся ремонтных работах на мосту на улице Киевская. Планируется с 29 апреля по 10 мая ограничить движение транспорта по этому путепроводу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в четверг, 20 апреля.

«Водители наверняка заметили разрушение шва на одной полосе путепровода. Специалисты подтвердили, что повреждение необходимо в кратчайшие сроки устранить для предотвращения дальнейшего расширения дефекта», - говорят в мэрии.

Сообщается, что на время выполнения неотложных работ для движения всех видов транспорта закроют крайнюю правую полосу путепровода направлением из центра. Движение в обоих направлениях будет осуществляться по двум полосам.

Дорожные работы специально хотят совместить с датами майских праздников, когда трафик, как предполагают в администрации, будет не таким активным.

«Мостовики планируют использовать в ремонте специальные быстросхватывающиеся материалы для максимального ускорения набора прочности и минимизации неудобств», - сказали в городской администрации и попросили извинения у жителей города за вынужденные неудобства.