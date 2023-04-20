Авиакомпания «Россия» запустит более 400 рейсов в месяц из Калининграда в Москву и Петербург

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Авиакомпания «Россия» запускает масштабную полетную программу в Калининград: открывает ежедневные рейсы из Москвы, а частота полетов из Санкт-Петербурга составит до 5 в день.

Об этом сообщает руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, отмечая, что связаны изменения с ростом турпотока с мая по октябрь. Так, в пиковый сезон более 400 рейсов в месяц в обе стороны свяжут аэропорт «Храброво» с Москвой и Санкт-Петербургом.

Ежедневные полеты в Москву планируются уже с июня на воздушных судах Суперджет-100 – всего на борту 75 мест экономкласса и 12 кресел бизнес-класса.

Количество рейсов направления Санкт-Петербург – Калининград увеличится до 3 в день в мае, а с июня по октябрь - до 5 в день. В основном программа будет выполняться на самолетах Airbus, представленных в двухклассной компоновке вместимостью от 158 до 168 пассажиров.

- Это точно отразится на провозных мощностях, которые сейчас в дефиците. Конкуренция порождает снижение цен, - отметил Дмитрий Лысков.