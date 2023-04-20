В Калининграде заметили редкие неподвижные облака

. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В небе над Калининградом была замечена редкая для нашего региона лентикулярная облачность. Пушистые облачка наблюдали вечером 19 апреля. Об этом сообщается в группе «Погода и метеоявления Калининграда и области».

«Лентикулярные облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Характерной особенностью этих облаков является их неподвижное положение, несмотря на ветер», - пояснили знатоки.

Отмечается, что в небе в волновых потоках происходит непрерывный процесс конденсации водяных паров при достижении высоты точки росы и испарения при нисходящем движении воздуха. Поэтому лентикулярные облака не меняют своего положения в пространстве, а стоят в небе, как будто их приклеили.