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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 12:54

Калининградец порезал приятеля, смыл нож в унитаз и пошел спать

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде полицейские задержали на месте преступления 26-летнего мужчину, который пырнул приятеля ножом в живот.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в квартире на улице Гагарина во время распития спиртного двое мужчин поссорились. В итоге один схватил нож и нанес оппоненту несколько ударов ножом в живот.

Пострадавший сумел выйти на улицу, откуда его с колото-резаными ранами и забрали медики скорой помощи.

Злоумышленник же в это время… смыл нож в унитаз, после чего спокойно лег спать.

Возбуждено уголовное дело.