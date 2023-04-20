Калининградец порезал приятеля, смыл нож в унитаз и пошел спать

В Калининграде полицейские задержали на месте преступления 26-летнего мужчину, который пырнул приятеля ножом в живот.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в квартире на улице Гагарина во время распития спиртного двое мужчин поссорились. В итоге один схватил нож и нанес оппоненту несколько ударов ножом в живот.

Пострадавший сумел выйти на улицу, откуда его с колото-резаными ранами и забрали медики скорой помощи.

Злоумышленник же в это время… смыл нож в унитаз, после чего спокойно лег спать.

Возбуждено уголовное дело.