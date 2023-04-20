Калининградская самбистка стала двукратной чемпионкой Европы

Анжела Гаспарян. Фото: Правительство Калининградской области

Израиль принимает европейский чемпионат по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин. В числе 70 российских спортсменов выступает и представительница Калининграда Анжела Гаспарян.

В первый же день соревнований калининградка сумела стать лучшей и взять золото.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, Анжела выступала в привычной для себя весовой категории свыше 80 кг. Всего соперниц в этом дивизионе было пять. Калининградка провела две встречи, победив Елену Кебадзе из Грузии со счетом 3:1 и Катерину Калюжную из Румынии со счетом 4:0.

Анжела Гаспарян – чемпионка мира, двукратная чемпионка России и вице-чемпионка мира-2022.