На Балтийской трассе на зебре сбили человека

ДТП случилось в четверг, 20 апреля, в полдень на трассе Калининград - Балтийск в районе Люблинского поворота.

61-летняя женщина-водитель на «Ладе» сбила 33-летнего пешехода.

В пресс-службе региональной ГИБДД отметили, что пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и в результате ДТП получил телесные повреждения.

Как рассказала сразу после случившегося водитель «Лады», она заметила пешехода поздно.

- Перед поворотом на Люблино на пешеходном переходе я обычно всегда притормаживаю. Просто солнце светило, и я боковым зрением увидела уже на середине [дороги], что человек хочет перебежать. Я хотела нажать на тормоза, но столкновения не удалось избежать, - рассказала женщина-водитель.

О состоянии пострадавшего не говорится.