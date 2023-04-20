В Черняховске установят бюст Героя Советского Союза Василия Маргелова

. Фото: Администрация Черняховска

В Черняховске появится монумент советского военачальника, командующего воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 гг. Василия Маргелова. Об этом сообщил глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев.

«Решили установить на территории Аллеи Славы бюст Героя Советского Союза, генерала армии, командующего Воздушно-десантными войсками СССР Маргелова Василия Филипповича», - написал Сергей Булычев во «ВКонтакте».

За помощь в этом вопросе глава поблагодарил Калининградское региональное отделение Российской общественной организации «Союз десантников».

Как рассказали в администрации, бюст в скором времени привезут в Черняховск и установят.

«В Черняховске дислоцировалась целая бригада-гордость ВДВ и в городе много ветеранов этой бригады, воевавших, награжденных. Это наша история и гордость», - объяснил появление памятника в Черняховске глава.