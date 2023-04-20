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НовостиОбщество20 апреля 2023 14:56

На берегу Верхнего озера вместо плитки уложат деревянный настил

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на берегу Верхнего озера, на улице Верхнеозерной, решили вместо плитки уложить деревянный настил, чтобы сохранить корни деревьев.

Как рассказали в мэрии, жители много раз просили замостить вытоптанную дорожку.

«Оказалось, что мостить плитку придется прямо по корням. Для сохранения корневой системы зеленых насаждений принято решение обустроить деревянный настил», - рассказали в администрации города.

Площадь настила всего 52,5 квадратных метра.

Работы планируют завершить до конца апреля.