Власти объяснили, что будет дальше с отправкой и доставкой посылок в Калининградской области

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С 18 апреля из-за вступления в силу поправок в закон об особой экономической зоне в Калининградской области изменился порядок отправки и доставки посылок. Эти полномочия теперь есть только у «Почты России», что вызвало немало вопросов. Так, по новым требованиям отправители-физлица должны предоставлять почте сведения о вложении, указывая наименование каждого товара в посылке, его товарного знака, марки, модели и стоимость в рублях.

- Ситуация связана с исполнением давно ожидаемых требований федерального законодательства, повторяющих положения Таможенного кодекса ЕАЭС. Речь идет о необходимости предоставления определенных сведений при отправке посылок. «Почта России» в настоящее время работает над тем, чтобы сделать процесс их предоставления максимально удобным для граждан, - сообщил в четверг, 20 апреля, руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

Ситуацию с пунктами приема отправлений физических лиц курьерской службой СДЭК и другими подобными компаниями обсудили на рабочем совещании в региональном правительстве с участием представителей Калининградской областной и Центральной почтовой таможен, представителей «Почты России» и бизнеса.

- Выработан алгоритм для обеспечения стабильной дальнейшей работы этих компаний. Прежде всего он потребует внедрения определенных организационных решений в таможне, что займет буквально несколько дней, а также настройки алгоритма работы компаний, - отметил Лысков.