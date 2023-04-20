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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 17:12

Житель Краснознаменского района зарезал родственника во время застолья

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Житель Краснознаменского района после смертельной поножовщины стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба калининградского Следственного комитета.

В вечернее время 18 апреля 36-летний житель поселка Добровольска в своей квартире в компании сожительницы, родной сестры и ее мужа распивал спиртное.

Во время застолья между мужчинами и вспыхнул конфликт. Тогда хозяин квартиры схватил нож и ударил им собутыльника в область правой ключицы. От полученного ранения 34-летний мужчина умер на месте.

Подозреваемый водворен в СИЗО до 18 июня.