В мэрии рассказали, где найти бесплатные туалеты в Калининграде

В Калининграде в этом году работает несколько бесплатных туалетов.

Находятся они в зонах отдыха на озерах Верхнее, Поплавок, Летнее, на Парадной набережной, в сквере 70-летия Калининградской области, набережной Адмирала Трибуца, на бульваре в районе улиц Соммера и Рокоссовского.

Последние два открыли в начале апреля.

При этом, как добавили в мэрии Калининграда, городские стационарные туалеты есть на Летнем озере, на Верхнем озере (со стороны Пролетарской), на Нижнем озере (со стороны Сергеева и Зарайской), в Южном парке, парке им. Ю. Гагарина и парке Макса Ашманна. Стоимость их посещения составляет 30 рублей.

Кроме того, с началом купального сезона биотуалеты установят на Голубых озерах, Шенфлиз, Пелавском и Карповском и на пляже в районе СНТ «Мечта».