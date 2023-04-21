В Фонде капремонта показали, как выглядит дом в Светлогорске, на котором переложили историческую черепицу

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

На жилом доме на улице Октябрьской в Светлогорске полностью переложили историческую черепицу.

«Получилась красивая новая старая крыша», - отметили в Фонде капремонта Калининградской области, выложив фото результата.

Сообщается, что на нескольких домах в регионе провели эту трудоемкую работу после согласия собственников.

«Старая черепица проходит тщательную сортировку. Подверженная биопоражениям, сколам и трещинам заново не укладывается. Чтобы переложить 1 квадратный метр исторической черепицы, необходимо собрать 3 квадратных метра с других объектов», - сообщили в фонде, напомнив, что практику бережного демонтажа и складирования керамической черепицы начали в 2020 году.