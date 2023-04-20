Калининградцы сдали больше 38 литров донорской крови на площади Победы

. Фото: Правительство Калининградской области

В рамках Национального дня донора в четверг, 20 апреля, на площади Победы в Калининграде прошла акция. В мобильном пункте переливания принимали кровь.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в общей сложности на сдачу донорской крови пришло 111 добровольцев. К процедуре сдачи по показаниям были допущены 86 из них.

Запасы станции переливания удалось пополнить на 38,5 литра цельной донорской крови.

Участникам акции были вручены подарки, победителям специальной викторины - билеты в зоопарк, сертификат на посещение кафе.

Главный врач станции переливания крови Нина Кабанчук сообщила, что в 2022 году число доноров выросло, что позволило заготовить 13 тонн донорской крови и ее компонентов.