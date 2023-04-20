Спасено 3 человека, еще 11 эвакуировано: В МЧС рассказали подробности тушения пожара на складе пивзавода

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде в четверг, 20 апреля, в тушении пожара на улице Гагарина участвовали 78 пожарных и представители других служб.

Горел, напомним, склад на территории бывшего пивзавода.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления МЧС, было спасено 3 человека и эвакуировано еще 11. О пострадавших не сообщается.

Около 4 часов пожарные сдерживали пламя, охватившее более 1000 квадратных метров складского помещения, работали в условиях нулевой видимости и сильного задымления.

Всего было задействовано 13 спецавтомобилей и беспилотник.

Открытое горение ликвидировано, в настоящий момент производится проливка и разборка конструкций.