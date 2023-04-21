На выходных в Калининграде будет жарко, как в августе

. Фото: Александр Подгорчук

Погода в Калининграде на выходных преподнесет приятный сюрприз. Синоптики сходятся во мнении, что температура поднимется еще на несколько градусов.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в нашем городе будет +17 градусов. Осадки исключены, атмосферное давление – близко к идеальному (759-761 миллиметр ртутного столба). Ветер – едва заметный: 2-6 метров в секунду.

Пик нынешнего потепления придется на воскресенье. Температура поднимется до +20...+21 градуса. Это будет самый теплый день за последние семь месяцев – предыдущий раз такие показания мы видели на термометрах аж 30 августа (+21,3).