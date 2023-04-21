Калининградцы стали прогуливать работу из-за примет и «плохого гороскопа» на день

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Каждый пятый житель Калининградской области обманывал работодателя, чтобы пропустить работу. К такому выводу пришли авторы совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.
Самыми популярными поводами для того, чтобы прогулять работу, калининградцы назвали:
- отсутствие настроения работать (60%);
- нехватку мотивации (45%);
- наличие других важных дел, которые надо срочно сделать (37%);
- нежелание браться за определенные задачи (27%).
Сразу 4% калининградцев остаются дома, если «приметы или гороскоп показали, что сегодня неудачный день».
При пропуске работы по субъективной («неуважительной») причине опрошенные испытывают страх и тревогу (36%), стыд (35%) и неуверенность (29%). Правда, есть и те, кто ощущает облегчение (36%), а также воодушевление и эмоциональный подъем (24%). Что интересно, больший негатив испытывает женская половина опрошенных.
Самые частые прогульщики (один раз в 1-3 месяца) – работники сферы строительства и недвижимости (22%) и юристы (18%). А вот сотрудники розничной торговли (47%) и логисты (45%), если верить их ответам, не прогуливают работу никогда.
Интересно, что больничный калининградцы берут реже других россиян: 40% против 45% в среднем по России.
Опрос показал, что половина работодателей Северо-Западного федерального округа (49%) к пропускам на работе относится нейтрально, если они не слишком частые. А вот у каждого четвертого отгулы не приветствуются, их можно брать только в крайних случаях.