Калининградцы стали прогуливать работу из-за примет и «плохого гороскопа» на день

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый пятый житель Калининградской области обманывал работодателя, чтобы пропустить работу. К такому выводу пришли авторы совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Самыми популярными поводами для того, чтобы прогулять работу, калининградцы назвали:

- отсутствие настроения работать (60%);

- нехватку мотивации (45%);

- наличие других важных дел, которые надо срочно сделать (37%);

- нежелание браться за определенные задачи (27%).

Сразу 4% калининградцев остаются дома, если «приметы или гороскоп показали, что сегодня неудачный день».

При пропуске работы по субъективной («неуважительной») причине опрошенные испытывают страх и тревогу (36%), стыд (35%) и неуверенность (29%). Правда, есть и те, кто ощущает облегчение (36%), а также воодушевление и эмоциональный подъем (24%). Что интересно, больший негатив испытывает женская половина опрошенных.

Самые частые прогульщики (один раз в 1-3 месяца) – работники сферы строительства и недвижимости (22%) и юристы (18%). А вот сотрудники розничной торговли (47%) и логисты (45%), если верить их ответам, не прогуливают работу никогда.

Интересно, что больничный калининградцы берут реже других россиян: 40% против 45% в среднем по России.

Опрос показал, что половина работодателей Северо-Западного федерального округа (49%) к пропускам на работе относится нейтрально, если они не слишком частые. А вот у каждого четвертого отгулы не приветствуются, их можно брать только в крайних случаях.