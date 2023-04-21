В Калининграде ищут подростка, который пропал после посещения медицинского центра

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде разыскивают 15-летнего Алексея Солодовника. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Запад».

В четверг, 20 апреля, подросток ушел из медицинского центра, расположенного на ул. Гагарина в Калининграде, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза, носит очки.

Алексей был одет в темно-синюю куртку, черно-белый свитер с изображением панд, черные штаны и черные кеды с белой подошвой. Подросток может нуждаться в медицинской помощи!

Всех, кому что-либо известно о нахождении пропавшего школьника, просят сообщить по телефонам: 8 (4012) 508-038, 8 (4012) 520-444, 02, 102 или 112.