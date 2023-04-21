В Кафедральном соборе откроется новый музейный объект «Обед у Канта» за 3 млн рублей

Кафедральный собор получил 3 млн рублей на проект «Обед у Канта», выиграв в конкурсе благотворительного фонда Владимира Потанина «Музей 4.0», исследующего открытость музеев к экспериментам.

Как рассказали в пресс-службе Кафедрального собора, речь идет о мультимедийном объекте, который появится в предпоследнем зале музея в процессе реэкспозиции, которую готовят к марту 2024 года.

«За обеденный стол-экран «сядут» два жителя Кенигсберга - друзья философа, а также торговец, священнослужитель, ученый, студент, путешественник. И мы. Посетители смогут почувствовать себя частью компании благодаря визуальному решению экспозиции», - рассказывают в соборе.

Посетители, участники действа, увидят обед сверху, то есть перед ними будут только руки персонажей, а еще звуки сервировки и голоса, пар над супницей, звон бокалов.

«Мировые и городские новости, научные открытия складываются в живую картину Кенигсберга XVIII века. И мы здесь не наблюдатели, а часть собрания – за знаменитым обедом в доме профессора Канта на Принцессинштрассе», - рассказали в пресс-службе учреждения.

Экспозицию планируют открыть весной 2024 года.