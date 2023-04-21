В Калининграде хотят восстановить пути на ул. Фрунзе и Гагарина и пустить трамвай в новый микрорайон

Власти Калининграда хотят пустить трамвай к улице Благовещенской, где сейчас активно развивается новый район города. В скором времени там появится еще больше жилых домов, школа и детский сад, поликлиника, магазины и т. п. Доехать туда возможно будет на трамвае от ул. 9 Апреля. О планах в пятницу, 21 апреля, рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Мы резервируем территорию под будущую возможность запроектировать здесь трамвайное движение как «выделенку». Как бы нам это виделось? Сейчас у нас трамваи идут по ул. 9 Апреля. А когда-то они ходили по улице Фрунзе, по Гагарина. Так вот, трамвай должен выйти в той точке, где улица Благовещенская пересекается с улицей Юрия Гагарина, - сказала глава администрации.

Она отметила, что необходимо будет восстановить трамвайные пути на Фрунзе и Гагарина. Так, от 9 Апреля по Фрунзе, мимо Королевских ворот, по Гагарина и далее по Благовещенской можно будет доехать до разворотного кольца у улицы Маршала Покрышкина.

Елена Дятлова отметила, что это «отдаленная перспектива», но именно сейчас важно резервировать участки для реализации проекта в будущем.