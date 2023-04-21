Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 21 апреля

В Калининграде в связи с ремонтом оборудования электроснабжение в пятницу, 21 апреля, отключено до 18:00 по адресам:

ул. Марш. Баграмяна 34 (шк.№ 35)

пр-кт Московский 12,12а,24

ул. Ген. Буткова 10-14, 16

ул. Батальная 1, 1А, 6

ул. Машиностроительная 2

ул. Батальная 1, 1Б,5,6,7 ,9

ул. Судостроительная 10

ул. У. Громовой 99, 99А,105, 105Б,107, 109,113, 115, 125, 123,132

ул. Понартская 6

ул. Ген. Толстикова 43

ул. Хрустальная 3

ул. Лиловая 1

ул. Иртышская

ул. Коммунальная 20-24,26-28,30-32

ул. Офицерская 18,20-22,15-23

ул. К. Маркса 29-35,49,51

ул. С. Разина 32

До 18:00 света нет по адресам:

ул. Эльблонгская 18,19, 13-17,21-27, 29

ул. Багратиона 126-134, 130, 126-134,136-142

ул. Серпуховская 32-42,46 (д/сад №28)

ул. Багратиона 69, 73а, 71,75-79

ул. Мл. лейт. Ротко 1а, 1-7,2

ул. Подп. Половца 2а, 4,17, 6-12, 21-23

ул. Б. Хмельницкого 12 (д/сад№113) 33-53,51-53,57-59

пер. Большевистский 3

ул. Парковая аллея. 20-24

ул. Щорса 4-4б,5,6а,7,9,10,12,16,16а,17,19

ул. Красная 49-61,63-67, 58-64, 69-71, 70,73, 7678, 80-86

ул. Яналова 33-35,35а

ул. Яналова 11,15,17г,34-40,42,42а, 42б,47,44-50, 46-52,54-56,66-68,70

ул. Комсомольская 49а,61,53-55,56,57,59-61,63-65

ул. Щорса 1-3,6,10,11,13,15

ул. Красная 68

ул. Туркменская 4,6

Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано по адресам:

До 15:00 часов:

ул. Глинки 22-26

ул. К. Цеткин 45-49с

ул. Загородная 10-14